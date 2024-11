NOVA CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO

Fusão entre as facções BDM e TCP é a mesma entre a extinta CP e o CV, que elevou Salvador a uma guerra urbana

Coalizões entre organizações criminosas fortalecem os territórios e aumentam o poder bélico para os confrontos

Embora a circulação do suposto comunicado que diz que o Bonde do Maluco (BDM) virou de vez o Terceiro Comando Puro (TCP), até o momento, não há uma confirmação dos órgãos oficiais, mas nos bastidores da Secretaria de Segurança Pública as opiniões estão divididas. Algumas fontes ouvidas pela Coluna Insegurança dão como certa a coalizão. Outras, dizem o contrário: “O BDM não tem estrutura piramidal como o CV. Cada ‘torre’ se governa”.