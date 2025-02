QUADRILHA ESPECIALIZADA

Gangue das joias: integrantes de quadrilha envolvidos em roubo milionário na Bahia são presos

Um dos presos participou de ação em loja no centro comercial na Barra; joias levadas foram avaliadas em mais de R$ 1 milhão

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 13:51

Polícia Civil Crédito: Divulgação Ascom PC

Dois homens suspeitos de envolvimento em uma quadrilha especializada em furtos a joalherias foram presos preventivamente neste sábado (22), em São Paulo, durante ação conjunta do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) da Bahia com a polícia do estado. De acordo com a polícia, um dos suspeitos, tem envolvimento no furto ocorrido em uma joalheria num centro de compras na Barra, de onde foram levadas 99 joias, entre anéis, pulseiras e brincos, avaliados em mais de R$ 1 milhão. Ele já tem passagens por crimes praticados na Bahia, Pará, Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, >

A ação ocorreu no dia 26 de janeiro deste ano e o segundo envolvido no crime está sendo procurado. A quadrilha é proveniente de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, cidade que faz divisa com o Distrito Federal. Os criminosos acessavam o interior das joalherias pelos dutos do ar-condicionado e depois arrombavam os cofres utilizando ferramentas específicas. Materiais destinados a arrombamentos foram apreendidos com a dupla, localizada em um imóvel na cidade de Itaquaquecetuba. Os suspeitos se preparavam para praticar outro furto. Eles foram submetidos aos exames de lesões de praxe e estão à disposição da Justiça, aguardando recambiamento para a Bahia.>