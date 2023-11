Garota de programa trans é espancada em Vitória da Conquista

Uma mulher trans que estava trabalhando como prostituta foi espancada em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, no último final de semana. O caso foi registrado na Polícia Civil nesta terça-feira (14).



Tieta Rodrigues estava trabalhando na Avenida Bartolomeu de Gusmão quando um homem chegou de carro e parou para negociar um programa. Ela entrou no carro e eles seguiram para outro local. Nesse momento, a vítima diz que as agressões começaram. Tieta levou socos na região do rosto e da cabeça.