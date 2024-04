FORA DE CIRCULAÇÃO

‘Gel Gladiador’: empresa se compromete com MP a parar de vender produto sem registro na Anvisa

A Natubio Comércio Atacadista e a Demazon Cosméticos da Amazônia comprometeram-se com o Ministério Público da Bahia (MP-BA) a não mais comercializar os produtos ‘Gel Gladiador’ e ‘Pomada Negra com Pimenta’, até que obtenham o registro atualizado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

As empresas também se comprometeram a regularizar o registro dos produtos junto â Anvisa de acordo com os benefícios que lhes são conferidos e propagados, seguindo as orientações do órgão, “sem fazer qualquer menção a alegações terapêuticas, a exemplo de melhora para artrite, artrose e demais funções.