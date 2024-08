PREMIAÇÃO

Gerente da Vinci Airports é eleita a melhor executiva de comunicação do Nordeste

A gerente de Comunicação da Vinci Airports no Brasil, Daniela Franco, voltou a ser escolhida como melhor profissional de comunicação do Nordeste no Prêmio Top Mega Brasil 2024. A cerimônia de premiação, que consagra os maiores talentos no campo da comunicação corporativa em todo o Brasil, aconteceu na noite da quarta-feira (28), em São Paulo.

“Essa conquista é resultado de um trabalho feito com paixão e em parceria com os meus times no Salvador Bahia Airport e na Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, além do apoio de grandes parceiros. Agradeço à Mega Brasil por essa oportunidade e compartilho o reconhecimento com meus colegas, que fazem a Comunicação transformar vidas no nosso país”, celebra Daniela.