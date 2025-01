BAHIA

Governo autoriza aumento de salário para professores e técnicos das universidades estaduais

Reajuste de 13,83% será distribuído em quatro parcelas entre 2025 e 2026

O governo da Bahia autorizou reajustes salariais para professores e técnicos das universidades estaduais. As medidas estão contempladas no Projeto de Lei nº 25.628/2024, que prevê um aumento de 13,83% nos vencimentos do magistério superior, a ser distribuído em quatro parcelas entre 2025 e 2026.>