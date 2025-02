CENSO DA EDUCAÇÃO

Graduações em Gestão e Administração lideram em Salvador, aponta IBGE

Dados foram divulgados nesta quarta-feira (26) no Questionário da Amostra do Censo Demográfico 2022

Entre as 10 áreas gerais pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a de “Negócios, Administração e Direito” tinha, em 2022, o maior número de pessoas formadas na Bahia e em Salvador, com 330.291 e 129.521, respectivamente.>

Em seguida, vinha a área de “Saúde e Bem-Estar", com 222.562 pessoas graduadas na Bahia e 76.729 em Salvador. Na terceira posição, no estado, estava a área de “Educação”, com 198.488 pessoas formadas. Já na capital “Engenharia, Produção e Construção” ficava em terceiro lugar (com 37.382 pessoas).>