CONFRONTO DE FACÇÕES

Granada em posto de saúde e duas noites de tiroteios assustam moradores no Curuzu

Tiroteios, ameaças de ataques de facções e até granada assustam moradores do Curuzu, em Salvador. Na madrugada desta terça-feira (16), moradores denunciaram à reportagem uma disputa armada nas imediações do bairro, onde rajadas de tiros foram registradas. Horas antes, ainda na noite de segunda-feira (15), uma granada foi deixada na Rua Direta do Curuzu, próximo a um posto de saúde.