Greve de rodoviários da Região Metropolitana é suspensa e ônibus voltam a circular

Após o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) conceder liminar, suspendendo a greve dos trabalhadores rodoviários da Região Metropolitana de Salvador, os ônibus que atendem Lauro de Freitas voltaram a circular na manhã desta terça-feira (25). A suspensão da greve se deu um dia depois do seu início, que foi anunciado na manhã da segunda-feira (24).



O sindicato já havia confirmado o recebimento da liminar, mas não informou se acataria a decisão. Em nota, a Prefeitura de Lauro de Freitas informou como o retorno acontece. "Com a decisão, os ônibus das empresas que atendem Lauro de Freitas voltaram a circular nesta terça-feira (25), com 50% da frota em horário de pico (das 5h às 9h e das 17h às 19h) e 30% nos demais horários", escreve, através de assessoria.