Imóveis

Grupo André Guimarães lança empreendimento no Horto Florestal

Evento de lançamento está sendo realizado nesta segunda-feira (31)

O Grupo André Guimarães lançou, nesta segunda-feira (31), o seu mais novo empreendimento de alto padrão: o Quartier Horto – Home Boutique. Localizado na Rua Waldemar Falcão, no Horto Florestal, o empreendimento já tem unidades à venda, com preço mínimo de R$ 10,6 mil por metro quadrado. A construção tem previsão de 42 meses, com lançamento em outubro de 2028. >

De acordo com o CEO do Grupo André Guimarães Daniel Sande, o Quartier Horto – Home Boutique foi inspirado nos principais hotéis boutique do mundo. Ainda segundo Daniel, um dos diferenciais do lançamento é a possibilidade do cliente personalizar a planta do seu apartamento. Para isso, ele contará com o suporte de seis escritórios de arquitetura selecionados pela construtora.>