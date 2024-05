PRIMEIRA VEZ EM SALVADOR

Grupo de trabalho do G20 discute combate à pobreza em Salvador

Evento acontece entre esta segunda (27) e quarta-feira (29), no Centro de Convenções

Maysa Polcri

Publicado em 27 de maio de 2024 às 10:17

Reunião do G20 em Salvador Crédito: Ana Albuquerque/CORREIO

A abertura da 3ª Reunião do Grupo de Trabalho (GT) de Desenvolvimento do G20 - grupo que reúne as maiores economias do mundo acontece, pela primeira vez em Salvador, no Centro de Convenções. O evento começou na manhã desta segunda-feira (27) e vai até a quarta-feira (29). O combate à pobreza é o principal foco de debate que envolve delegações de 45 países.

A abertura dos trabalhos foi feita pelo embaixador Mauricio Carvalho Lyrio, Secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores. Durante sua fala, o embaixador ressaltou que Salvador foi a primeira capital do país e que a cidade tem uma das maiores populações negras fora da África.

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), foi o segundo a falar no evento. O gestor municipal reforçou que o combate às desigualdades e às mudanças climáticas é um dos principais focos do mandato. Bruno Reis também citou os programas de assistência Vida Nova e Mané Dendê, que, juntos, impactam a vida de mais de 35 mil pessoas.

"Entendemos que o desenvolvimento social só é possível se levarmos em consideração as identidades e experiências de vida de cada cidadão. Alguns grupos tendem a ser mais vulneráveis do que outros, sendo necessárias ações direcionadas parecem responder desafios e demandas específicas", disse Bruno Reis. O vice-governador Geraldo Júnior também está presente no evento.

As reuniões do G20 acontecem, neste ano, em Salvador e em outras capitais do Brasil. O país assumiu a presidência do grupo em dezembro de 2023 com três agendas prioritárias: combate às desigualdades, desenvolvimento sustentável e governança global.

"Precisamos de um ambiente internacional mais propício a paz, compreensão e as buscas dos meios de implementação de soluções para os imensos que enfretamos", disse o embaixador Mauricio Carvalho Lyrio. "O Brasil acredita que é preciso alinhar melhor as fontes de financiamento internacionais às necessidades e prioridades dos países em desenvolvimento", completou.