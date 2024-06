SALVADOR

Guarda Civil recupera moto furtada no Comércio e prende suspeito

Na manhã desta quarta-feira (19), equipes do Grupo de Apoio do Turista (GAT), realizavam motopatrulhamento preventivo nas imediações do Mercado Modelo, quando foram informados por um cidadão que a sua motocicleta havia sido levada.

Os agentes iniciaram buscas na região e, ao avistarem um homem com um veículo com as mesmas características indicadas, realizaram ordem de parada e abordagem. Ao comprovar com o proprietário que se tratava da moto furtado, o suspeito foi preso em flagrante.