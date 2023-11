Guerra às drogas: qual a eficiência da estratégia da segurança baiana?

A escalada da violência na Bahia é apontada por especialistas em segurança pública como reflexo da política antidrogas adotadas pelo estado, que justifica a maioria das operações policiais como meio de implementação da guerra às drogas. Na Bahia, só em 2022, 1.465 pessoas foram mortas em ações policiais, segundo dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O número é quatro vezes maior do que aquele registrado em 2015, quando 354 pessoas foram vítimas da letalidade policial no estado.

Diante do cenário de aumento contínuo de mortes nos últimos anos, a eficiência da estratégia da segurança baiana é questionada por especialistas e representantes de entidades sociais. Para Luiz Claudio Lourenço, sociólogo, pesquisador de organizações criminosas, professor da Universidade Federal da Bahia e um dos coordenadores do Laboratório dos Estudos sobre Crime e Sociedade (Lassos), a guerra às drogas sempre foi um erro. "Não deu certo em nenhum lugar e na Bahia muito menos. Quanto mais se prendeu e se matou sob a justificativa de combate às drogas, mais ocorrências de tráfico de drogas e de violência aconteceram ao longo do tempo", declara.

Já Lidiane Yoshioka, coordenadora do Movimento Negro Unificado na Bahia (MNU Bahia), acredita que é necessária uma modificação a curto e longo prazo dentro das corporações policiais, bem como nas políticas públicas oferecidas à juventude negra. "A curto prazo, nós precisamos que as polícias enxerguem o povo e a juventude preta, de forma não só a vê-los como marginais. É necessário que sejam implantadas, com urgência, as câmeras nos fardamentos e nas viaturas. Isso não só protege a população, como também protege a polícia", defende.