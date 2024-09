OUTUBRO ROSA

HAM promove mutirão de exames para prevenir o câncer de mama

Principal ação da campanha de Outubro Rosa acontecerá no dia 5 de outubro

Da Redação

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 12:14

HAM iluminado para o Outubro Rosa Crédito: Divulgação I Hospital Aristides Maltez

O Hospital Aristides Maltez (HAM) realizará, no dia 5 de outubro, um mutirão de câncer de mama, com exames preventivos feitos por médicos mastologistas, anestesistas e de enfermagem. A ação faz parte da programação de Outubro Rosa do HAM, com palestras, panfletagem e programas de conscientização e orientação de combate.

Os exames acontecerão das 7h às 12h da manhã, e avaliarão o estado de saúde de 100 pacientes. Os interessados devem se inscrever ligando para o telefone (71) 3357-8531 e levar cartão do SUS, RG e comprovante de residência no momento do atendimento.

O HAM, referência no tratamento de câncer no Brasil, criou a ação com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade por câncer de mama, diagnosticando com antecedência os riscos. "Para isso, precisamos investir em detecção precoce e tratamento ágil e de qualidade", afirmou Ana Cláudia Imbassahy, coordenadora do Setor de Mastologia do hospital.

O câncer de mama tem 95% de chances de cura quando tratado precocemente. Ainda assim, 50 mulheres morrem por dia no Brasil em decorrência da doença, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer.

"O Hospital Aristides Maltez, única instituição especializada em câncer na Bahia, mais uma vez está empenhado em mobilizar a população para a importância da descoberta precoce da doença”, comentou Maria Romilda Maltez, presidente da Liga Bahiana Contra o Câncer.

Outubro Rosa

O movimento do Outubro Rosa começou nos Estados Unidos, e se espalhou por diversos países. O projeto tem como símbolo principal o laço rosa, que com o tempo, se expandiu e passou a ser representado também por iluminações rosas em prédios e monumentos. No Brasil, o Cristo Redentor é iluminado de rosa, enquanto em Salvador, recebem iluminação especial o Elevador Lacerda, a Fonte Nova e o HAM.

Diversas instituições fazem programas em apoio ao Outubro Rosa, como corridas, caminhadas, desfiles de moda com pacientes de câncer, partidas de boliche e até futebol. O objetivo de todas é o mesmo - conscientizar a população e alertar sobre os riscos da não prevenção da doença.