DOAÇÃO DE SANGUE

Hemoba intensifica coleta de sangue até o feriado de 7 de setembro; veja como doar

O atendimento na capital será feito no Salvador Shopping e irá até sábado (7), das 8h às 17h, e no Hemocentro Coordenador, na Avenida Vasco da Gama, das 7h30 às 16h30. Em Lauro de Freitas, será no Supermercado Assaí, até sexta-feira (6), das 8h às 16h. Todas as programações incluem pausa de uma hora para almoço.