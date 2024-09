MÓVEL

Hemóvel recebe doações de sangue no Shopping Bela Vista neste sábado (14)

O ônibus do Hemoba receberá doações de sangue e realizará o cadastro de doadores de medula óssea

O Hemóvel, ônibus do Hemoba que realiza coleta de doações pela cidade, chegará ao Shopping Bela Vista no próximo sábado (14). O veículo estará estacionado na entrada principal das 8h às 17h.

O projeto receberá doações de sangue e realizará o cadastro de doadores de medula óssea. O atendimento será feito por ordem de chegada, aceitando doadores entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos poderão doar caso estejam acompanhados por um responsável legal e apresentem documento oficial com foto.

Para ser doador de medula óssea, é necessário ter entre 18 e 35 anos, não apresentar sinais de doenças infecciosas, incapacitantes, ou histórico de câncer, doenças do sangue ou do sistema imunológico. Os resultados dos testes para doar medula são registrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca).