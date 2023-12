Homem agride policiais após matar a tia em Itapetinga

Um homem foi flagrado agredindo policiais militares nesta quinta-feira (28) na Praça Augusto de Carvalho, em Itapetinga, Centro Sul da Bahia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ele em confronto com dois policiais, o homem tenta puxar a arma de um dos militares, mas é imobilizado com ajuda da população. Um dos PMs teve um fermento na cabeça e precisou de atendimento médico.



Conforme informações iniciais da Polícia Civil, o indivíduo é acusado de matar Malvina Maria do Sacramento, de 72 anos, com golpes de pauladas. A vítima era tia dele. Ao tentar fugir, o homem foi surpreendido por uma guarnição da Polícia Militar e entrou em luta corporal com os militares.