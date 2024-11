VIOLÊNCIA

Homem de 35 anos é achado morto dentro de hotel na Região Metropolitana de Salvador

Ele se hospedou no estabelecimento com outro homem

A Polícia Civil informou que Tiago Vieira Santana se hospedou no local com um outro homem, ainda não identificado. Já no quarto, houve uma confusão entre os dois. No meio da briga, Tiago ficou ferido - a polícia não detalhou o que aconteceu exatamente. Levado ao hospital da cidade, ele morreu.