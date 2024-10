SALVADOR

Homem e adolescente sofrem acidente após roubarem moto na Avenida Suburbana

Um homem e um adolescente sofreram um acidente após roubarem uma moto. O caso aconteceu por volta das 21h deste sábado (26), na Avenida Suburbana, nas proximidades do bairro do Lobato.

Durante a ação, a população tentou linchar o adolescente, mas a Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador foi acionada e chegou ao local. O garoto foi levado ao Hospital Geral do Estado para receber cuidados médicos.

Já o outro envolvido na ação, um homem, se machucou no acidente e estava caído no chão, recebendo atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele também foi levado ao HGE. Ambos ficaram sob custódia da Polícia Civil para os procedimentos legais necessários.