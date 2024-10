ACIDENTE DE TRÂNSITO

Homem é atropelado e morre em rodovia no sul da Bahia

Um homem de 26 anos foi atropelado e morreu na BR-415, no sul da Bahia. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (9), em Ilhéus, quando o pedestre foi atingido no km 19 da rodovia. A vítima faleceu no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), havia destroços na via causados pelo impacto. O corpo do pedestre apresentava diversas fraturas nos membros inferiores e superiores. Após uma análise preliminar no local e no corpo da vítima, foi constatado o atropelamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou o óbito do jovem.