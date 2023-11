Homem é baleado por dupla em motocicleta e morre em Salvador

Um homem de 27 anos, identificado como João Victor Sena Rodrigues, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (19), no bairro Jadim Cajazeiras, em Salvador. Ele fazia parte de uma torcida organizada do Esporte Clube Bahia, que lamentou a morte nas redes sociais.



De acordo com testemunhas, João Victor Sena Rodrigues estava em uma motocicleta, próximo a um hotel, quando suspeitos dispararam tiros contra ele de dentro de um carro.