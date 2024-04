PRISÃO

Homem é condenado a mais de 31 anos após matar jovem no carro em São Cristóvão

Jamile Miranda, 18 anos, estava com os pais quando foi baleada na cabeça em outubro de 2021

Um homem foi condenado, na última sexta-feira (5), a 31 anos e cinco meses de prisão pelo homicídio de uma jovem no bairro de São Cristóvão, em Salvador, em 2021. Na época, a vítima estava no carro com os pais quando foi abordada pelo condenado e mais quatro pessoas. Os envolvidos foram identificados como Elizeu Costa Rodrigues de Souza - condenado - e Jamile Sanches Araújo Miranda - vítima.