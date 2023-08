Homem é executado a tiros em Cosme de Farias

Um homem foi executado a tiros na manhã desta sexta-feira (25), na localidade conhecida como Baixa do Tubo, em Cosme de Farias. As primeiras informações são de que a vítima era um revendedor de gás.



De acordo com a Polícia Civil, suspeito de carro se aproximou e atirou contra a vítima, que não foi formalmente identificada até o momento. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para remover o corpo. Testemunhas relataram que cerca de 20 disparos foram ouvidos.