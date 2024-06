A SANGUE FRIO

Homem é executado a tiros em frente a mercado em São Cristóvão

Um homem foi morto a tiros em frente a um mercado no bairro de Parque São Cristóvão, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (21). Imagens do estabelecimento comercial mostram um homem com camiseta branca e camiseta jeans chegando ao local e disparando contra a vítima, a sangue frio. O suspeito fugiu após o crime.

Durante os disparos, a vítima caiu no chão e foi atingida por mais tiros. As funcionários do mercado correram para dentro do estabelecimento. Informações preliminares apontam que o primeiro nome da vítima seria Agnaldo, dono do comércio, mas a Polícia Civil informou que ainda não há identificação formal do corpo.