SALVADOR

Homem é morto a tiros no bairro do Lobato

O corpo foi localizado na Travessa Alfredo Pereiras com marcas de disparos de arma de fogo

Um homem ainda não identificado foi morto, na noite de quinta-feira (20), no bairro do Lobato. O corpo foi localizado na Travessa Alfredo Pereiras com marcas de disparos de arma de fogo.