DIAS D'ÁVILA

Homem é morto a facadas na porta de casa na RMS

Um homem identificado como Djean Borges Oliveira, 30 anos, foi morto na madrugada desta sexta-feira (21) atingido por golpes de arma branca, no distrito de Biribeira, situada na cidade de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com informações ainda preliminares divulgadas pela Polícia Civil, três homens chamaram a vítima na porta de casa antes de atacá-la. A autoria e motivação são investigadas pela 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias D´Ávila). O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a realização da perícia no local de crime, remoção e necropsia do corpo.