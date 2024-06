PERDA

Morre baiana de acarajé que trabalhava há 30 anos no Barradão

Uma baiana de acarajé que trabalhava há 30 anos no Barradão morreu na noite dessa quarta-feira (20). Iracema Aragão, 65 anos, estava exercendo o ofício quando passou mal.

Iracema também trabalhava em frente a uma agência do INSS em Salvador. Em nota, a Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares (Abam) confirmou a morte da associada e lamentou a perda.

"Seu compromisso com o ofício das Baianas era notório e muito respeitado seja no seu ponto ou nas ações e eventos que participava assiduamente. Que todo seu legado e ensinamentos siga trazendo orgulho para seus amigos, familiares e companheiras de jornada. A nossa luta segue com mais uma memória a ser lembrada e reverenciada em cada tabuleiro", diz a associação