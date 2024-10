IMBUÍ

Homem é flagrado furtando cabos na Avenida Jorge Amado

Um homem foi flagrado furtando cabos de um semáforo na Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí, em Salvador. Nas imagens, registradas por um motorista que passava no local, é possível ver o homem arrancando os cabos após subir no semáforo.