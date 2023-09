Homem é morto a facadas durante briga em Candeias

Um homem foi preso na noite da quinta-feira (21), depois de matar outro a facadas em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Sergio Silva de Jesus, 51 anos, foi atacado durante uma briga com o suspeito, um rapaz de 23 anos que não teve o nome divulgado. O motivo do desentendimento também não foi informado. Sergio chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador.

Equipes da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) conseguiram alcançar o suspeito na Rua da Ladeira, no bairro Malembá. Ele estava com a faca possivelmente usada no crime, que foi apreendida.