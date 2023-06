Homem é morto a facadas no Porto da Barra

Luide Santana de Oliveira, foi morto a golpes de faca, na tarde de segunda-feira (26), na Praia do Porto da Barra, em Salvador. O homem apontado como autor da morte foi preso por policiais da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) nesta terça (27).



Logo após tomar conhecimento do homicídio, a equipe iniciou o trabalho de investigação, com oitivas de testemunhas e diligências para identificar o suspeito, que foi localizado saindo de um prédio na Rua João Pondé, na Barra.