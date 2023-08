Homem é morto a facadas no Rio Vermelho

Um homem foi morto a facadas no bairro do Rio Vermelho, na noite dessa sexta-feira (18). O crime aconteceu próximo à Casa de Iemanjá.



Policiais da 12ª CIPM foram acionados pelo Cicom para apurar a informação de um homem caído no chão. No local, os policiais constataram o fato. Os militares isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção do corpo e realização da perícia.



Segundo informações da Polícia Civil, o homem ainda não foi identificado. Imagens de câmeras de segurança do local estão sendo recolhidas para ajudar na apuração do crime.