Homem é morto a tiros no bairro do Imbuí

Um homem foi morto a tiros no bairro do Imbuí, na noite dessa terça-feira (29). O crime aconteceu na Rua Padre Casimiro Quiroga.



Os tiros assustaram moradores da região. Segundo informações da Polícia Civil, um carro se aproximou e um ocupante atirou contra a vítima.



A vítima ainda não foi identificada formalmente. O Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc/DHPP) realizou as primeiras diligências de apuração do caso.



O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e realizou perícia no local. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.