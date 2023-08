Homem é morto a tiros no Pero Vaz

Um homem foi morto a tiros no bairro do Pero Vaz, na noite dessa segunda-feira (31). O crime aconteceu na Rua Direta do bairro.



A vítima ainda não foi identificada, e foi alvo de diversos disparos. Segundo a Polícia Militar, por volta das 20h de segunda-feira (31), policiais militares da 37ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar a denúncia de um homem baleado.



Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a morte do homem. Os militares isolaram a área e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização de perícia.