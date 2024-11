CRIME

Homem é morto a tiros no Politeama

Ocorrência aconteceu na noite de sábado (2)

A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) investiga as circunstâncias, autoria e motivação do crime. Policiais militares do 18º Batalhão (BPM) foram acionados e, ao chegarem, encontraram o homem caído no chão e sem sinais vitais. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT), acionado para a remoção do corpo e realização de perícia.