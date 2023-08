Homem é morto em troca de tiros com a PM em São Cristóvão

Um homem foi morto na tarde desta quinta-feira (24) no bairro de São Cristóvão durante uma troca de tiros com a Polícia Militar. A ação aconteceu na Rua Entre Rios durante rondas dos militares na região.



Os policiais da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Atlântico avistaram um grupo de homens armados que, ao notar a presença dos PMs, atiraram na direção das viaturas. Houve revide.



Após a troca de tiros, os militares encontraram Fabrício dos Santos Cerqueira, de 26 anos, ferido. Ele foi socorrido para o Hospital Menandro de Farias, onde não resistiu aos ferimentos. Com ele foram encontrados um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e três intactas, 39 pinos de cocaína, 32 pedras e 94 papelotes de crack.