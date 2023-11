Homem é morto pelo irmão durante discussão no interior da Bahia

Um homem, identificado como Crispiniano Rosa da Silva, de 28 anos, foi morto pelo seu irmão durante uma discussão no domingo (26), na localidade de Favelinha, povoado de Bom Jardim, zona rural do município de Caém. O suspeito atacou Crispiniano com golpes de arma branca.



De acordo com a Polícia Militar, equipes da 24ª CIPM foram acionadas na madrugada desta segunda-feira (27) para investigar a informação de um homem caído ao solo, ferido por golpes de arma branca.