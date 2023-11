Homem é preso em Boa Vista do Tupim 24 horas após cometer crime

Um homem foi preso na noite deste domingo (19) em Boa Vista do Tupim, cidade localizada na região da Chapada Diamantina, 24 horas após cometer um crime.



De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento na região, quando receberam informações de que o autor do crime, ocorrido no povoado da Macambira, estaria escondido na localidade vizinha conhecida como Trapiar, em uma área de mata fechada. Os policiais iniciaram uma incursão no local e, após horas de busca seguindo rastros, conseguiram localizar e prender o indivíduo.