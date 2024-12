TRÁFICO

Homem é preso em Candeias com 142 porções de maconha

Além da droga, ele também estava com uma arma de fogo, munições, balança de precisão e dinheiro em espécie

Um homem foi preso, na tarde de segunda-feira (30), no bairro de Areia Branca, em Candeias, com porções de maconha e uma arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados através de uma denúncia de que um indivíduo estaria portando arma de fogo na região. As guarnições, então, iniciaram as buscas e encontraram o suspeito. Com ele foram apreendidos uma pistola, um carregador alongado, munições, uma balança de precisão, embalagens, 142 porções de maconha e dinheiro em espécie.