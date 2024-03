DURANTE ANOS

Homem é preso por estupro de vulnerável contra vizinha no interior da Bahia

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de estupro de vulnerável, no município de Casa Nova, a 575 km de Salvador, na terça-feira (27). Segundo a instituição, a vítima estava sendo abusada há três anos e era vizinha do suspeito no bairro Vila Massu, onde o homem foi preso.