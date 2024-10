CAMPO ALEGRE DE LOURDES

Homem é preso suspeito de agredir a mãe na Bahia

Um homem foi detido na cidade de Campo Alegre de Lourdes, localizada na região norte do estado. A suspeita é que ele tenha agredido a própria mãe.

De acordo com nota da Polícia Militar (PM), o homem foi detido na noite do domingo (13), por policiais militares da 25ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Conforme denúncia recebida pela corporação, o homem estaria em estado de embriaguez e havia agredido a própria mãe, no Povoado Volta de Baixo.