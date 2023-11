Homem envolvido em tentativa de roubo que terminou com policial esfaqueado é preso

Um homem, de 19 anos, foi preso nesta segunda-feira (27), ao se apresentar na 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), suspeito de envolvimento na tentativa de roubo contra um investigador da Polícia Civil, ocorrida no domingo (26), no centro de Salvador. Ele foi indiciado pelo crime.



De acordo com o delegado William Achan, o homem estava com dois mandados em aberto por outros roubos e foi reconhecido pela vítima como envolvido no crime. “Ele foi a primeira pessoa que abordou o investigador e exigiu o aparelho celular, entrando em luta corporal com o servidor”, explicou.