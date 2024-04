INSEGURANÇA

Homem invade apartamento de casal em prédio na Pituba e ameaça pular do 12º andar

O caso aconteceu no final da noite de domingo (7), no edifício Villa Verde, na Rua Paraná. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e foi até o local, onde viram pessoas gritando das janelas e sinalizando que um suspeito havia entrado em um dos apartamentos, onde mora um casal de idosos.

Depois os PMs ouviram gritos de socorro, barulho de vidro quebrando e avistaram o invasor pendurado em uma janela, com risco de queda. Os policiais conversaram com ele e o convenceram a não pular. Em seguida, subiram até o apartamento e renderam o invasor, que foi socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE). Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

"O casal está em estado de choque ainda. O que mais nos impressiona é a facilidade que o meliante teve para entrar no condomínio, que é dotado de todo tipo de segurança, porque temos portaria 24h, câmeras, sirene de alarme, escolta armada. Ainda bem que contamos com a agilidade da polícia", disse à TV Bahia a síndica Saluana Faiçal.

O homem entrou no prédio pulando o muro. Quando notou, o porteiro se trancou na portaria e interfonou para os moradores pedindo que trancassem as portas. O homem foi até o último andar, aparentemente de maneira aleatória. "Ele conseguiu acessar a unidade através de pontapés, arrombou a porta", diz a síndica. No apartamento, o homem não fez nada com o casal. Ele aparentava estar em surto ou sob efeito de alguma substância, estava em estado de paranoia dizendo que era perseguido, e ameaçou se matar.