SALVADOR

Adolescentes são vítimas de assalto durante saída da escola na Pituba

Os moradores da Pituba, em Salvador, vivem dias de insegurança nas vias públicas do bairro. O alvo de criminosos dessa vez foram três estudantes do Colégio Nossa Senhora da Luz, localizado na Rua Ceará. Os adolescentes foram vítimas de assalto na tarde desta quarta-feira (13).

De acordo com direção do colégio, os estudantes estavam a caminho de casa após o final das aulas de monitoria de matemática e violão. Após a ocorrência, a instituição prestou apoio aos estudantes e contatou suas famílias. “Os estudantes, voltaram para o Colégio onde foram acolhidos pela Diretora, a Acolhedora do Fundamental 2 e o Vigilante do horário, que escutaram os adolescentes, conversaram e em seguida ligaram para a família. A Irmã Graças [diretora] falou diretamente com a mãe de cada um e deu a orientação para registrarem o Boletim de Ocorrência”, afirma em nota.