CIA AEROPORTO

Bandidos sequestram motorista de app e praticam assaltos com ele na mala do carro

Vítima passou mais de duas horas sob o poder dos sequestradores

Publicado em 14 de março de 2024 às 11:35

Um motorista de aplicativo foi sequestrado na noite de quarta-feira (13), na região do CIA Aeroporto. Tudo começou quando a vítima recebeu o chamado de uma suposta cliente de nome Ariele, com destino à cidade de Simões Filho.

Ao chegar no local, ele viu que se tratava de uma emboscada quando três homens armados o renderam e o colocaram na mala do carro. Por cerca de duas horas, os bandidos praticaram assaltos em Lauro de Freitas com o motorista preso no bagageiro do veículo.

Em seguida, ele foi deixado nas proximidades no Hospital Geral Metropolitano, na Estrada do Quengoma. Seu carro, além do celular e da carteira com documentos e dinheiro, foram levados pelos bandidos.

O motorista contou que foi ajudado por vigilantes do Hospital Metropolitano e por policiais que chegaram em uma viatura para fazer a ronda da unidade de saúde.

Ainda na noite de ontem, ele prestou queixa na Delegacia de Itinga, onde foi informado que outras situações semelhantes haviam ocorrido e que o seu veículo já estava sendo procurado por conta do uso em assaltos. "Provavelmente são meliantes da que vêm atuando na área praticando assalto contra motorista de aplicativos", disse.