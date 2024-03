CRIME ORGANIZADO

Posto assaltado três vezes na Federação fica a 2 km da unidade da PM

Um posto de combustível na Federação foi assaltado três vezes seguidas, a pouco mais de dois quilômetros da 41ª Companhia Independente, responsável pela segurança na região. No domingo (03), segunda (04) e terça (05) foram levados dinheiro do caixa e de clientes, além de celulares. E o mais impressionante: é o mesmo criminoso, que só se deu ao trabalho de trocar de roupa! Questionada se alguém foi preso, A PM passou a bola para a Polícia Civil, que, por sua vez, não respondeu. O que se comenta é que o posto foi alvo do Comando Vermelho, porque o dono não quis pagar a "taxa de proteção". Agora, perguntar não ofende: SSP/BA, como foram três assaltos, um atrás do outro, o autor já pode pedir música?