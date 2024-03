BAHIA

Péssima imagem: tráfico de Valéria está para o mundo todo ver

Google registrou o momento em que traficantes circulavam no bairro; um deles com arma em punho

Publicado em 11 de março de 2024 às 05:00

Desta vez não são os dados estatísticos, tampouco as ocorrências de homicídios e afins que dão o tom da violência em Salvador. Imagens captadas pelo Google, mostram a atuação do crime organizado em Valéria. A imagem é de uma rua transversal à Avenida Bahia, como você pode ver aqui em https://bit.ly/3Tuje2A. Você visualiza três homens na rua, um deles com uma pistola, ao mesmo tempo em que uma mulher estende uma roupa e outros moradores estão sentados na porta de suas casas, entre eles uma mãe com um bebê de colo e um idoso. Esse flagrante circula nas redes sociais desde a semana passada, embora capturado em setembro de 2022. A coluna procurou a Secretaria de Segurança Pública, que mais uma vez não respondeu. Por mais que negue ou silencie, a cena está aí para o mundo ver.

Tráfico de Valéria pode ser visto em qualquer lugar do mundo Crédito: Google Street View, print no dia 08/03/2024

Posto assaltado está a 2 km da 41ª CIPM

Como pode, um posto de combustível na Federação ter sido assalto três vezes seguidas na mesma semana, a pouco mais de dois quilômetros da 41ª Companhia Independente, responsável pela segurança na região? No domingo (03), segunda (04) e terça (05) foram levados dinheiro do caixa e de clientes, além de celulares. E o mais impressionante: é o mesmo criminoso, que só se deu ao trabalho de trocar de roupa! Questionada se alguém foi preso, A PM passou a bola para a Polícia Civil, que, por sua vez, não respondeu. O que se comenta é que o posto foi alvo do Comando Vermelho, porque o dono não quis pagar a "taxa de proteção". Agora, perguntar não ofende: SSP/BA, como foram três assaltos, um atrás do outro, o autor já pode pedir música?

Posto de gasolina na Federação foi assaltado por dias seguidos Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Na ponga de Davi ?

Olha o que os traficantes de Cajazeiras inventaram: eles estão vendendo haxixe embalado com a foto do favorito no BBB 24, o motorista por aplicativo e baiano Davi Brito. Em um vídeo, é possível ver o rosto do participante do reality show da Globo em um pacote da droga vendido a R$ 5. A gravação foi feita por um dos criminosos e viralizou nas redes sociais. Poxa! Ninguém merece um negócio desse, principalmente Davi, um trabalhador.