Itamar Musse inaugura filial em Lisboa e leva o antiquariato baiano para a Europa

Loja funciona na icônica Avenida da Liberdade, no coração de Lisboa

Publicado em 21 de junho de 2025 às 05:00

Iyamar Musse Crédito: Divulgação

O empresário baiano Itamar Musse acaba de dar um importante passo na internacionalização do antiquariato brasileiro. Na última segunda-feira (16), ele inaugurou a primeira filial europeia do Itamar Musse Antiquário, localizada na icônica Avenida da Liberdade, no coração de Lisboa. >

Com mais de um século de tradição familiar dedicada às artes e antiguidades, a nova galeria representa uma conquista histórica para o clã Musse, cuja trajetória teve início no começo do século XX com o patriarca David Musse, que saiu de Beirute com destino ao Rio de Janeiro, mas fincou raízes em Salvador, onde iniciou sua história com tecidos antes de descobrir a paixão pelas antiguidades.>

“Essa conquista representa um marco na trajetória da nossa família, que há 120 anos se dedica com excelência ao antiquariato e à valorização da arte brasileira, no Brasil e no exterior”, celebrou Itamar, emocionado.>

A inauguração foi prestigiada por mais de 200 convidados, entre representantes da sociedade portuguesa e brasileira, colecionadores, imprensa, clientes e amigos. O espaço reúne peças de tirar o fôlego, como um par de mesas do Mestre Valentim, uma tela de Adriana Varejão, um gomil em prata portuguesa e uma imagem de Nossa Senhora da Conceição em terracota.>

“Com imensa emoção e gratidão, compartilho alguns momentos marcantes da inauguração da nossa primeira galeria na Europa, em Lisboa — cidade que hoje se destaca como polo cultural internacional”, escreveu o empresário nas redes sociais.>

Com curadoria cuidadosa e olhar refinado, o antiquário baiano atravessa o Atlântico e reafirma o valor da arte brasileira no cenário europeu.>

Cacá de Souza e Itamar Musse. Crédito: divulgação

Inauguração Crédito: divulgação

Darlei Bittencourt. Crédito: divulgação

Katia Baiardi, Vanessa, Itamar Musse, Patrícia Peltier, Francisco Grabowsky e Renato Baiardi Crédito: divulgação

Antiquário Crédito: divulgação

Itamar Musse e André Moll Crédito: divulgação

Fachada Crédito: divulgação

Anabela Silva e Pedro Batista Crédito: divulgação