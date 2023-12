Homem invade quarto de motel, fere mulher gravemente e agride companheiro em Salvador

Uma mulher ficou ferida gravemente depois de ser atacada por um homem dentro de um quarto do motel Bora Bora, na manhã deste sábado (23), no bairro de Narandiba, em Salvador.



A Polícia Militar informou que o homem pediu um quarto para se hospedar na noite de sexta (22) e, na manhã de hoje, saiu procurando pelo casal através das garagens. Ele bateu na porta do quarto onde estavam os dois. O homem que acompanhava a mulher disse em depoimento à Polícia Civil que o suspeito conseguiu entrar no apartamento, o agrediu com socos e pontapés e feriu a mulher no pescoço.