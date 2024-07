BAHIA

Homem morre após ser atropelado por caminhão-baú em Feira; motorista é preso

Um homem de 53 anos morreu atropelado por um caminhão-baú em Feira de Santana, nesta sexta-feira (19). O motorista do veículo foi preso em flagrante.

José Aloísio Dias Bastos aparece em imagens de câmeras de segurança na via, se abaixando para pegar algo no chão, quando é atingido pelo caminhão.

O motorista alegou em depoimento que o homem tinha atirado uma pedra no para-brisa do veículo e que dois ajudantes desceram do veículo para verificar e registrar os estragos, quando José Aloísio teria pego outra pedra. Nervoso, o motorista disse que acabou acelerando o veículo, atingindo a vítima. Os dois não se conheciam anteriormente.