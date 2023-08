Homem morre e quatro pessoas são baleadas em ataque a bar no Alto de Coutos

Um homem morreu e quatro pessoas foram baleadas durante um ataque a um bar, no bairro do Alto de Coutos. O crime aconteceu na noite dessa quinta-feira (3), quando acontecia uma festa no local.



Segundo informações da Polícia Civil, dois homens em uma motocicleta chegaram atirando ao local. Cinco pessoas foram baleadas. Jackson Honorato Menezes dos Santos, 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.



As outras quatro vítimas foram socorridas para um hospital. Não há informações sobre o seu estado de saúde.